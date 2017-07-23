Transfer bombası patlıyor! Samuel Eto'o Fenerbahçe yolcusu

Son dakika transfer haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de Lucas Lima isminden sonra 36 yaşındaki faal futbolcular arasındaki en büyük golcülerden Samuel Eto'o gündeme geldi. Bu transferde Başkan Aziz Yıldırım'ın çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Samuel Eto'o Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri ve tüm detaylar haberimizde...

Golcü transferini henüz sonuçlandıramayan Fenerbahçe sadece Avrupa'da değil, yurt içinde de temaslarda bulunuyor. Gündemdeki ismin ise Samuel Eto'o olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler 36 yaşındaki Kamerunlu dünya yıldızı için çalışma yürütürüken, özellikle Başkan Aziz Yıldırım'ın Eto'o konusunda çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Yıllardır Eto'o'ya Fenerbahçe forması giydirmek isteyen Yıldırım, bu kez mutlu sona oldukça yakın.

10 numara arıyorlar

2 sezondur Antalyaspor'da forma giyen tecrübeli forvetin 1 yıllık sözleşmesi kaldı ve yeni bir maceraya atılmak istiyor. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan ve Eto'o cephesinden olumlu yanıt alan Fenerbahçe, kulübünü ikna etmek için de formülünü hazırladı. Sarı-Lacivertliler, 10 numara arayışındaki Antalyaspor'a Aatif Chahechohue'yi takasta önerecek. Üstüne bir miktar da para teklif edilecek.

Müthiş istatistik

Antalyaspor'daki ilk sezonunda çıktığı 31 lig maçında 20 kez rakip fileleri havalandıran Eto'o, geçen sezon da 30 maçta görev yaptı ve 18 gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de müthiş bir gol istatistiği bulunan Samuel Eto'o, her iki dönemde aynı zamanda 6'şar da asist yaptı. Fenerbahçe, 1 haftalık süreçte bu transferde önemli mesafe katetmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Milan'dan istediği teklifi alamadı. İspanyol basını Sevilla'nın, Kjaer'i Rami'nin yerine düşündüğünü yazdı.

Sarı-lacivertli ekibin stoperi Simon Kjaer sezon sonu eşinin de isteğiyle Milan'a transfer olmak istiyordu. Ancak bu sezon 10 transfere 210 milyon euro gibi müthiş bir rakam ödeyen İtalyan devi, Danimarkalı futbolcu için çok ısrarcı olmadı. 28 yaşındaki oyuncuya son talip Sevilla oldu. İspanyol basınında Sevilla'nın kısa süre içinde Kjaer için resmi teklifini yapacağı belirtildi.

7'DEN AŞAĞI OLMAZ

Fenerbahçe yönetimi, Danimarlı storepe gelen tekliflere kulağını kapatmış değil. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları değerini bulan her futbolcuyu satabileceklerini belirtiyor. Kjaer için de kabul edilecek en düşük teklif 7 milyon euro. Bunun dışında pazarlık masasına oturulmayacak. Adil Rami'nin Marsilya'nın yolunu tutmasından sonra stoper arayan Sevilla'nın bu rakama çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.