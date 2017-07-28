Pepe'den Atınç'a destek

Portekizli yıldız oyuncu, Atınç'ın fotoğrafını paylaşarak altına, "Mümkün olan en iyi ve en hızlı şekilde iyileşmeni diliyorum. En yakın zamanda iyileşmen dileğiyle. Güçlü dur arkadaşım" notunu paylaştı.

CANER'DEN ATINÇ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Antrenmanda sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Beşiktaşlı oyuncu Atınç Nukan'a takım arkadaşı Caner Erkin de, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yolladı.

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş'ta Atınç Nukan'ın sol ön diz çapraz bağları koptu. Siyah-beyazlı oyuncu Caner Erkin, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Atınç'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yolladı.

Atınç Nukan'ın fotoğrafını paylaşan Caner, "Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah kısa sürede döneceksin aramıza" notunu ekledi.