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'den Atınç'a destek

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 15:55 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 16:04
Pepe'den Atınç'a destek

'ın yeni transferi , bugün antrenmanda sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacak olan ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Portekizli yıldız oyuncu, Atınç'ın fotoğrafını paylaşarak altına, "Mümkün olan en iyi ve en hızlı şekilde iyileşmeni diliyorum. En yakın zamanda iyileşmen dileğiyle. Güçlü dur arkadaşım" notunu paylaştı.

CANER'DEN ATINÇ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Antrenmanda sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalacak olan lı oyuncu 'a takım arkadaşı Caner Erkin de, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yolladı.

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş'ta Atınç Nukan'ın sol ön diz çapraz bağları koptu. Siyah-beyazlı oyuncu Caner Erkin, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Atınç'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yolladı.

Atınç Nukan'ın fotoğrafını paylaşan Caner, "Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah kısa sürede döneceksin aramıza" notunu ekledi.

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Pepe'den Atınç'a destek
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