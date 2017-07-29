Son dakika: Bekir İrtegün serbest bırakıldı

Başakşehir ve Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programın kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Daha öncede pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunurken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ünlü futbolcu öğlen saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılan ve ifadesine başvurulan İrtegün hakkında savcılıkça karar verildi. Ünlü futbolcunun adli kontrol kararı ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkine karar verildi.

Bekir İrtegün, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İrtegün polis merkezine her hafta imza verecek.