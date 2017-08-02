Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın yeni hocası

Giriş Tarihi: 2.8.2017 18:39 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 18:40
Milli Takım'ın yeni hocası Lucescu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Takım'ın yeni hocası Lucescu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz