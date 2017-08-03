Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe maçında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FENERBAHÇE MAÇINDA

BAKAN BAK VE BAŞKAN YILDIRIM EŞLİK ETTİ



Medipol Başakşehir'in Club Brugge ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tribünde eşlik etti.