Kongolu Loemba Adana Demirspor'da

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katılan Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu, "Bu arkadaşımız forvet yönünde değişik yerlerde oynuyor. Adana Demirspor'a, camiamıza, inşallah 2017-2018 sezonunda bir an önce faydalı bir futbolcu olur. Diğer arkadaşlarıyla beraber bir ekip olur. İnşallah iyi bir yolda gider. Hep beraber kendisini seyrederiz" diye konuştu.

Belçika liginden KV Oostende'nin Kongolu başarılı sol kanat oyuncusu Yannick Loemba ise yönetim kuruluna ve Başkan Gökoğlu'na teşekkür ederek, "Takımla beraber bir bütün olup, diğer takım arkadaşlarımla el verip güzel bir şekilde zevkli bir oyun ortaya koyup üst lige çıkmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Loemba, mavi-lacivertli kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.