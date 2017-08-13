Kıskançlıklarını icraata döktüler

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen 1 maçlık ceza hakkında açıklamalar yaptı. Daha önce ceza almaları halinde dünyayı ayağa kaldıracağını söyleyen Orman dün ise Beşiktaş üzerine oyunlar oynandığını söyledi.Bir maç oynadık Süper Kupa'da. Bu maçta da istenmeyen olaylar oldu.İçerideki güvenlik tedbirlerini alacak kişiler de bizler değiliz. Maç içinde istenmeyen görüntüler oldu. Ancak TFF'nin diğer iki organizasyonunda da aynı görüntüler oldu. Bu Passolig, kulüpler yerine kişilere cevap vermek için kuruldu. Fakat şu ana kadar geldiğimiz noktada bu sistem çalışmıyor.Beşiktaş taraftarı meşale yaktı, ses bombası attı. Bu konularda taraftarımız hatalı. Ama bunlar içeri nasıl girdi? Bunu denetleyecek olan federasyon.Herkes de bizi federasyon ile kavga ettirmeye çalışıyor. Buna federasyonun kendisi de dahil.En büyük sorunumuz statlara seyircinin gitmemesi. Ama en çok taraftarını stadına getiren takıma böyle bir cezanın verilmesi sizin içinize siniyor mu? Bunu federasyonun düzeltmesi lazım ama onların da sahalara gelsin gibi isteği yok.Kimse kuramadığı otoriteyi Beşiktaş üzerinde kurmaya çalışmasın. Ne olur bir maçımız seyircisiz olsa? Beşiktaş, adı üstünde 'taş'. Bu olaylar sadece taşın üzerinden biraz toz alır.Ben 5.5 senedir başkanım ve hiç ceza yemedim. Her şeyin bir ilki varmış.Biz kendi stadımızda ne maçlar oynadık ama hiç olay olmadı. Ben bütün taraftarı duyarlı olmaya davet ediyorum. Yarınki (bugün) maçı da herkes evinde izlesin.Şu an Tahkim Kurulu, bir hukuksal karar vermiyorlar. Açıyorlar sosyal medyayı, kim ne demişe bakarak karar veriyorlar. Siz, gözlemci raporuna bakıp karar vereceksiniz. Biz, bu muhteşem kadromuzla işimize bakacağız.Çok daha ağır konuşup ceza almayanlar var. Tabii biz çok gündemdeyiz. Kıskanmalar olabilir. Ama bunun icraata döküleceğini sanmıyordum. Fakat söylediklerimin arkasındayım. Mesela federasyon, 'Biz kurumlarımıza karışmıyoruz' diyor.Futbol açısından ne yaptıklarını bize söylesinler.Kulüpler Birliği'nde Osmanlıspor'a oy verdim. Çünkü onlar bizden bir lira almadan statlarını açtılar.Kulüpler Birliği'nde bütün kulüplerin başkanları orada ama bir kulüp asbaşkanını gönderiyor (Fenerbahçe'yi kastediyor).Biz de bundan sonra asbaşkanımızı göndereceğiz.Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak amblemine üçüncü yıldızı ekleyen Beşiktaş, şu ana kadar yeni sezon formalarında rekor bir satış gerçekleştirdi. Çubuklu, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı modelde, 12 Temmuz'da satışa çıkarılan yeni sezon formalarına Beşiktaş taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Bir aylık süre içinde 100 bin formanın satıldığı belirtildi.