Yusuf Erdoğan imza atmaya hazırlanıyor

Sezon başında beri adı transfer haberleriyle anılan Beşiktaş, Bursaspor ve Medipol Başakşehir'in kapısından dönen Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'da takımda kalıyor.

MAAŞINA DA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Yaşadığı sorunlar nedeniyle tedirgin olan oyuncuyu Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve Teknik Direktör Ersun Yanal ikna etti. Başarılı oyuncunun yakın zamanda sözleşmesini uzatması bekleniyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun yıllık 1 Milyon 200 Bin TL'lik ücretinde de iyileştirme yapılması bekleniyor.

'BURASI BENİM YUVAM'

Yusuf Erdoğan takımdaki geleceği ile ilgili olarak, "Benim yuvam kalbim burada. 15 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonlu gibi hissediyorum kendimi. Bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yakın zamanda inşallah imza atacağım." ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ YORUMU

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Erdoğan, Atiker Konyaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Hava şartlarının zor olmasına rağmen iki takım da iyi mücadele etti. Güzel bir galibiyet aldık. Kralın dönüşü çok güzel oldu. Ayağına sağlık. Önce onu sonra bütün takımı tebrik ediyorum. Her maçı tek tek düşünüyoruz ve böyle gidiyoruz. İnşallah sezon sonunun da böyle güzel biteceğini tahmin ediyoruz. Burak ağabeyden sonra ligde yerli gol kralı çıkmadı. Kral inşallah kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum" dedi.