Galatasaray'dan Feghouli açıklaması

West Ham United ile geçirdiği yeni sezon hazırlık kampında sakatlandıktan sonra Galatasaray'a transfer olan Cezayirli futbolcu hakkında Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski kulübü West Ham United'da yaşadığı sakatlık sonrası sağ bacak arka adalesinde ikinci derece yırtık oluşan Sofiane Feghouli'nin kulübümüzdeki tedavisine başlanmıştır" denildi.

FUTBOL DİREKTÖRÜ CENK ERGÜN DE AÇIKLAMIŞTI

Sarı-Kırmızılı kulübün 4-1 kazandığı Kayserispor maçı sonrasında Feghouli'nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulunan Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Feghouli,çok önemli bir transfer. West Ham'dan sakat geldi, milli takım arası sonrası takıma katılmasını bekliyoruz. Sağlık ekibimiz onu iyileştirmek için çaba gösterecektir. Kendisinin katılımıyla takımımız güç kazanacaktır" demişti.