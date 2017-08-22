İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç'a FETÖ gözaltısı!

Ömer Çatkıç hakkında bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatı üzerine sabah saatlerinde adresinde gözaltı işlemi yapılan 43 yaşındaki Çatkıç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ünlü kalecinin evinde arama yapıldı.

Sorguya alınan Çatkıç'ın 2008 – 2012 yılları arasında son olarak Antalyaspor'da forma giydiği biliniyor. Şu anda bir televizyon kanalında yorumculuk yapan Ömer Çatkıç'ın Bursaspor ile ilgisi olmamasına rağmen kulübün 2010 yılındaki şampiyonluk kutlama anında fotoğraf karesine girmesi dikkat çekmişti.