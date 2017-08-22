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Eski milli kaleci 'a gözaltısı!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 11:23
Eski milli kaleci Ömer Çatkıç'a FETÖ gözaltısı!

’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski milli kaleci gözaltına alındı. Bir itirafçı ifadesi yönünde hakkında soruşturma başlatılan Çatkıç’ın kullanıcısı olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç'a FETÖ gözaltısı!

hakkında bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede örgütün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcısı olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatı üzerine sabah saatlerinde adresinde gözaltı işlemi yapılan 43 yaşındaki Çatkıç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ünlü kalecinin evinde arama yapıldı.

Sorguya alınan Çatkıç'ın 2008 – 2012 yılları arasında son olarak Antalyaspor'da forma giydiği biliniyor. Şu anda bir televizyon kanalında yorumculuk yapan Ömer Çatkıç'ın Bursaspor ile ilgisi olmamasına rağmen kulübün 2010 yılındaki şampiyonluk kutlama anında fotoğraf karesine girmesi dikkat çekmişti.

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Eski milli kaleci Ömer Çatkıç'a FETÖ gözaltısı!
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