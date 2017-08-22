Gomez imza için geliyor

TRABZONSPOR'U DEVREDEN ÇIKARDI
Fenerbahçe
, uzun süredir uğraş verilen Gustavo Gomez transfer
inde mutlu sona yakın... Sarı-lacivertliler, Milan kulübüyle anlaşmaya varırken, araya Trabzonspor'un girmesiyle süreç uzamıştı.
Ancak Paraguaylı stoper, tercihinin Fenerbahçe'den yana olduğunu kulübüne iletti ve bordo-mavilileri devreden çıkardı. Sarı-lacivertliler böylelikle transferde mutlu sona ulaştı. Gomez transferi için Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile futbol takımı menajeri Hasan Çetinkaya dün 16.55 uçağıyla Milano'ya gitti.
Fenerbahçeli yöneticilerin bugün yanlarına Gomez'i de alarak İstanbul'a dönmesi bekleniyor.
Geçen sezon Milan'da 19 maçta oynayan Gomez, düzenli forma giyebilmek için Milan'dan ayrılmak istediğini açıklamıştı.
GUSTAVO GOMEZ'İN KARİYER RAKAMLARI
ADIM ADIM EMRE MOR
Inter'e transferi olmayan ve menajeri ile yollarını ayırdığı öne sürülen Emre Mor
, Fenerbahçe yolunda... Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcunun babası ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü, kulübü Dortmund'a ise son olarak 3 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif sunduğu belirtildi.
NİASSE İDDİASI
Son 3 resmi maçında galibiyete hasret kalan F.Bahçe'de Aykut Kocaman, kadroya bir santrfor takviyesi daha yapılması yönündeki öneriyi yönetime sundu. Kocaman'ın yönetime "Kısa vadede Soldado'ya bir şey olursa yine elimizde Ahmethan kalacak"
ifadelerini kullandığı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından İngiliz basını da Fenerbahçe'nin Evertonlu Oumar Niasse için görüşmelere başladığını duyurdu.