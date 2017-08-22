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Mosturoğlu ve Çetinkaya, Milan kulüp binasında

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 17:35 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 17:36
Mosturoğlu ve Çetinkaya, Milan kulüp binasında

li yöneticiler Milan'ın savunma oyuncularından 'in i için Milano ekibinin kulüp binasına gitti.

'de de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda Hukuk İşleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya, transferini bitirmek üzere Milan kulüp binasına gitti. İkilinin 24 yaşındaki Paraguaylı futbolcunun transferini bitirmek üzere Milan yöneticileri ile bir araya gelecek. 24 yaşındaki savunmacının yarın İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

Milan'a yakın kaynaklarda Fenerbahçe'nin Gomez'in yanı sıra için de teklifte bulunacağı ifade edildi. Şekip Mosturoğlu ve Hasan Çetinkaya, kulüp binasına girerken görüntülendi.

Öte yandan Fenerbahçe'de başka bir yönetici ise Emre Mor transferi için Dortmund'ta çalışmalarını sürdürüyor.

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Mosturoğlu ve Çetinkaya, Milan kulüp binasında
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