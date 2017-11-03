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, Kayseri'de ilk peşinde

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 13:47
Trabzonspor, Kayseri'de ilk peşinde

Kayserispor'a konuk olacak bordo-mavililer, yeni teknik direktörü yönetiminde bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 5 hafta sonra kazanan , yarın Kayserispor'u deplasmanda yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Ligin ilk 10 haftasında deplasmanda 5 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle galibiyet sevinci yaşayamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle dönerken Göztepe'ye 3-2, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

Dış sahada 5 maçta 12 puan kaybeden Karadeniz ekibi, teknik direktör yönetimindeki bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanı almaya çalışacak.

Zorlu maç öncesi bordo-mavili takımda Burak Yılmaz ve Juraj Kucka'nın sakatlıkları sürüyor. Hugo Rodallega ile Olcay Şahan da kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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Trabzonspor, Kayseri'de ilk peşinde
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