Batsın bu dünya! 1-1

Süper Lig'in 11. haftasında, Ankara'daki maçta Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Osmanlıspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada Ozan Tufan'ın asistine Giuliano'nun golüyle öne geçti. Aykut Kocaman'ın ekibi sahadan 3 puanla ayrılacak derken, Sarı Kanarya'nın son dakika sendromu yeniden nüksetti ve Osmanlıspor 89. dakikada Umar Aminu ile beraberlik golünü buldu.



Başkentte yeniden hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler lider Galatasaray'dan 9 puan geriye düştü.



KALEDE DEĞİŞİM

Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, berabere kaldıkları Galatasaray ve Kayserispor maçlarından farklı olarak ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Kocaman, 3-3 biten Kayserispor maçında yediği goller nedeniyle eleştirilen Carlos Kameni'nin yerine kalede Volkan Demirel'i tercih etti. Süper Lig'in ilk 4 haftasında ilk 11'de şans bulan Volkan, son 6 maçta ise yedek kulübesinde oturmuştu.

Eldivenleri 6 hafta sonra yeniden eline geçiren 36 yaşındaki Volkan, Osmanlıspor maçıyla kariyerinin 600. resmi maçına çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla maça çıkan kaleci unvanını elinde bulunduran tecrübeli file bekçi, 486. kez Fenerbahçe'nin kalesine geçti.

Volkan Demirel, kariyerinde geride kalan 599 maçta kalesinde 576 gol görürken, 16. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de 10 kupa sevinci yaşadı.

Deneyimli kaleci, Fenerbahçe ile 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı.







KOCAMAN'IN TERCİHİ JANSSEN OLDU

Başkentte, Fenerbahçe'nin savunma hattını ise Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım oluşturdu.

Orta sahada Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Giuliano ve Mathieu Valbuena görev yaparken, forvette son iki haftada olduğu gibi yine Hollandalı Vincent Janssen forma giydi.

Sarı-lacivertli takımda Kameni, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli, Erten Ersu, Muhammed Samed Karakoç, Aatıf Chahechouhe ve Roberto Soldado yedek soyundu.

Sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Robin van Persie, Mehmet Topal ve Fernandao ile baş dönmesi sorunu devam eden Martin Skrtel, kadroda yer almadı.

ÖZER HURMACI 21 KİŞİLİK KADRODA

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Luiz Carlos, Özer Hurmacı ve Souleymane Doukara'yı yedek soyunduran Buz, bu futbolcuların yerine Raheem Lawal, Josue ve Adrien Regattin'i görevlendirdi.

Trabzonspor Kulübünün, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay süreyle tüm müsabakalardan men edildiğini açıkladığı eski futbolcusu Özer Hurmacı, Osmanlıspor'un 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Geçen hafta ilk 11'de maça başlayan Özer, Fenerbahçe karşısında Buz'dan görev bekledi.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları süren Sokol Cikalleshi, Anıl Karaer ve kaleci Zydrunas Karcemarskas, Fenerbahçe maçında da forma giyemedi.

Osmanlıspor'un ilk 11'ini Hakan Arıkan, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Andreas Maxsö, Tiago Pinto, Lawal, Musa Çağıran, Regattin, Josue, Umar ve Serdar Gürler oluşturdu.

Öte yandan, ev sahibi ekibin taraftarları diğer maçlara göre bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdi. Statta Osmanlıspor taraftarlarına ait tribünlerde boşluklar göze çarparken, kale arkasındaki yerini alan bin civarında Fenerbahçeli futbolsever başkentte takımlarını destekledi.

Karşılaşma öncesi şehitler ve hayatını kaybeden eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şenay için saygı duruşunda bulundu.

Osmanlıspor taraftarları, her karşılaşmada olduğu gibi seremonide büyük Türk bayrağı açtı.

Terör saldırılarına tepki gösteren iki takım taraftarları, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.







Stat: Osmanlı

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Lawal, Musa Çağıran, Regattin, Josue, Umar, Serdar Gürler

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 37 Şener Özbayraklı), Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, De Souza, Ozan Tufan, Giuliano, Valbuena (Dk. 9 Alper Potuk), Janssen

Gol: Dk. 7 Giuliano (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 21 Vrsajevic, Dk. 23 Josue (Osmanlıspor)







MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan, topu ceza alanı içindeki Giuliano'ya aktardı. Bu futbolcu önündeki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

25. dakikada Pinto'nun uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umar'ın yerden vuruşunda, kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

26. dakikada Regattin'in uzaktan sert şutunda Volkan Demirel topu kontrol etti.

31. dakikada kendi çabasıyla ceza alanına girmeye çalışan Regattin'in şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.







MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

51. dakikada Osmanlıspor ceza alanı önü sol çaprazdan duran top kazandı. Topun başına geçen Serdar'ın şutunda kaleci Volkan topa hakim oldu.

56. dakikada Giuliano'nun kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekerek arka direkte bulunan Alper'in önünde kaldı. Alper topu ceza alanı dışında bekleyen Dirar'a çıkardı. Dirar'ın bekletmeden çektiği şut kaleci Hakan'da kaldı.

62. dakikada sol kanatta Giuliano ile ver kaç yapan Alper kaleci Hakan'la karşı karşıya kaldı. Alper'in şutu kaleci Hakan'da kaldı.

63. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Josue'nin düzgün ve sert şutu direği sıyırarak dışarı çıktı.

77. dakikada Janssen'in ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Hakan iki hamlede güçlükle kontrol etti.

80. dakikada Vrsajevi'in sağ çaprazdan açtığı ortada topu önünde bulan Doukara topa hamle yapmakta gecikince savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

89. dakikada Sadeghian'ın sol kanattan kaleye doğru yerden açtığı ortada topa hamle yapan Umar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1