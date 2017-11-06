Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanından galip ayrıldı

İzmir'de ilk yarıyı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda Ryan Babel ve Cenk Tosun'la iki gol daha buldu. Ev sahibi takımdan Nabil Ghilas'ın golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Puanını 21'e çıkaran ve 3. sırada bulunan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon ligde Anderson Talisca 3, Ryan Babel 4 ve Cenk Tosun ise 5. golüne ulaştı.

Beşiktaş bu sezon ligde 11 maçta da gol attı.

- GÖZTEPE'DEN 3 HAFTADA 1 PUAN

Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra dönen Göztepe, ilk haftalardaki başarılı sonuçların ardından son 3 haftada sadece 1 puan alabildi.

Ligde 8. haftayı 16 puan ve averajla 2. sırada geçen Göztepe, 9. haftada Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldıktan sonra 10. haftada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip 11. hafta mücadelesinde de Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle çok fazla süre alamayan Nabil Ghilas, 4. kez ilk 11'de başladığı maçta takımının tek golünü kaydetti. Ghilas'ın Trabzonspor'a karşı da penaltıdan bir golü bulunuyordu.

Sarı-kırmızılı ekip haftayı 17 puan ve averajla 8. sırada tamamladı.

Leo Schwechlen, Göztepe'de bu sezon kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.

Müsabakayı 464'ü Beşiktaşlı olmak üzere toplam 8 bin 719 kişi takip etti.

İLK YARI

Karşılaşmanın ilk dakikasında sol çaprazda topla buluşan Tayfur Bingöl'ün sert vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi.

3. dakikada Ghilas'ın sol kanattan yaptığı ortada Gouffran'ın indirdiği topla buluşan Castro'nun sert şutunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Babel'in yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinde topa iyi yükselen Talisca'nın etkili kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

16. dakikada Talisca'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içindeki Pepe'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

37. dakikada sol çaprazda topla buluşan Gouffran'ın sert şutunda, kaleci Fabricio'nun da dokunduğu top direğe çarpıp kornere gitti.

Müsabakanın ilk devresini Beşiktaş 1-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Babel topla ceza sahasına girdi. Babel'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2



53. dakikada Talisca'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti. 0-3



66. dakikada Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Ghilas, meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 1-3



90. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Adriano, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekiyor fakat top üstten auta gitti.









Stat: Bornova



Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx



Göztepe: Beto xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kadu xx, Leo xxx, Traore xx, Selçuk Şahin xx (Doğanay dk. 83 x), Gouffran xx, Andre Castro xx, Tayfur xxx (Ömer dk. 56 xx), Halil xx (Axell dk. 77 x), Ghilas xx



Yedekler: Günay, Tanju, Rotman, Emre Can, Erol Hakan, Segbefia, Muhammed Enes



Teknik Direktör: Tamer Tuna



Beşiktaş: Fabri xxx, Adriano xx, Pepe xxx, Tosic xx, Gökhan Gönül xx (Medel dk. 62 xx), Quaresma xx (Negredo dk. 89 ?), Ryan Babel xxx, Atiba xx, Tolgay xx, Talisca xxx (Necip dk. 80 x), Cenk Tosun xx



Yedekler: Tolga, Mitrovic, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Lens, Fatih Aksoy, Orkan Çınar



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Talisca (dk. 7), Ryan Babel (dk. 47), Cenk (dk. 53) (Beşiktaş), Ghilas (dk. 66) (Göztepe)



Kırmızı kart: Leo (dk. 86) (Göztepe)



Sarı kartlar: Pepe (Beşiktaş), Ömer (Göztepe)

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de Beşiktaş ile Göztepe arasındaki 11. hafta mücadelesinde her iki takım teknik direktörleri son oynadıkları maçlara göre ilk 11'de değişiklikler yaptı.

Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, ligde 3-1 yenildikleri Kasımpaşa maçının ilk 11'inde ikisi zorunlu olmak üzere 3 değişiklik yaptı. Cezalı Adis Jahovic ile sakatlığı bulunan Oscar Scarione'nin yanı sıra Rajko Rotman Beşiktaş maçında forma giyemedi. Bu oyuncuların yerine Nabil Ghilas, Yoan Gouffran ile Nabil Ghilas yer aldı.

Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, daha önce yardımcılığını yaptığı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bu sefer rakip oldu.

Beşiktaş'ın eski oyuncuları Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Ömer Şişmanoğlu ve genç Muhammed Enes Durmuş, Göztepe'de yedek kulübesinde yer aldı.



- BEŞİKTAŞ'TA 1 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki Fransa temsilcisi Monaco maçından farklı olarak Oğuzhan Özyakup'un yerine Anderson Talisca'ya şans verdi.

Tecrübeli teknik adam ligdeki Aytemiz Alanyaspor maçında da tek değişiklik yaparken, o müsabakada ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup'a ise yedek kulübesinde tuttu.

- MAÇTAN ÖNCE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

Müsabakadan önce Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüslerden bazıları stat çevresi Göztepeli seyirciler tarafından taşlandı. Bazı otobüslerin camları kırıldı. İki takım taraftarlarının bir araya gelmesini önlemeye çalışan polis ekipleri biber gazı kullandı.

Bazı taraftarlar yaralanırken, olaylarla ilgili polis ekipleri de bazı kişileri gözaltına aldı. Müsabakada bin polisin yanı sıra yaklaşık 400 özel güvenlik görevlileri görev yaptı.

Stadın tamamı dolarken, portatif kale arkası tribünü arkasındaki bir binanın çatı katında da Göztepeli taraftarlar yer aldı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman müsabakayı protokol tribünden takip etti.

Süper Lig'in 11. haftasında 3 müsabakada çevrim dışı olarak uygulanan video yardımcı hakem sistemi kapsamında Bornova Stadı'ndaki mücadelede Alper Ulusoy ile Ümit Öztürk görev aldı.

Göztepeli futbolcular sahaya "Yaşama şansın olmasa bile yaşatma şansın var." yazılı pankartla sahaya çıktı. Müsabakadan önce Hakkari ve Diyarbakır'da şehit olan asker ve güvenlik görevlileri ile Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, duayen spor yazarı Erdoğan Şenay anısına saygı duruşunda bulunuldu.