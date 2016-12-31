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Milli Piyango 2017 Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanıyor

  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 23:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016 23:18
Milli Piyango 2017 Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanıyor
Milli Piyango 2017 Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanıyor

Milyonlarca kişinin merakla beklediği çekiliş gerçekleşiyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti rakamlar belli oldu. İşte büyük ikramiyenin amorti rakamları

Milyonlarca kişinin umudu olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinden ilk sonuçlar gelmeye başladı...

Noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerde bu yıl 60 milyon Türk lirası dağıtılacak. Son rakamdaki sonuca göre belirlenen amorti rakamların çekilişi tamamlandı.

Milli piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye saat 23:30 itibariyle çekilmeye başlanacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak olan çekilişte sonuçları anbean sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz

İşte amorti gelen rakamlar
0 ve 5

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olmaya başladı. 60 milyon liralık büyük ikramiye öncesi amorti kazanan rakamlar belirlendi. 2017 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları 0 ve 5 olarak belirlendi.

İşte ikramiye kazanan diğer numaralar ve ikramiye miktarları;

100.000 TL KAZANAN NUMARALAR

3044608, 2948808, 6579442

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