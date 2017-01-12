Rüzgar’a yine cezaevi yolu

İstinaf Mahkemesi, alkollü halde kullandığı araçla bir polis memurunun ölümüne yol açan Rüzgar Çetin’i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay’ın onaması halinde Çetin, 13 ay daha cezaevinde kalacak

Beşiktaş'ta alkollü halde kullandığı aracıyla karıştığı kazada polis memuru Fatih Alagöz'ün şehit olmasına neden olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'i yeniden yargılayan İstinaf Mahkemesi, Çetin'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay kararı onarsa Çetin, 13 ay daha kapalı cezaevinde yatacak. 26 Eylül 2015'te yaşanan kazada yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in aracı polis aracına çarpmış, polis memuru Fatih Alagöz şehit olurken, yanındaki ekip arkadaşı Emre Tetik yaralanmıştı. Çetin, bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmaktan 4 Ekim'de 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İtiraz üzerine de 5 Ekim'de yurtdışına çıkış yasağı verildi.

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SAVCI TEMYİZ ETTİ

Duruşma Savcısı Ekrem Şakar, bilinçli taksir suçuna ilişkin TCK'nin 85/2'nci maddesinde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü, TCK'nin 61'inci maddesine göre temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, kullanılan araçların, işlendiği zaman ve yer, önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, failin kusurunun ağırlığı, güttüğü amaç gibi hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek kararı temyiz etti. Dosya, temyiz incelemesi için İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 19. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya sadece tutuksuz sanık Rüzgar Çetin ve avukatları katıldı.

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'SOKAĞA ÇIKAMIYORUM'

Mahkeme Başkanı Hasan Dicle, yerel mahkeme savcısının verilen cezayı az bulduğunu, daha fazla cezalandırma için kararın istinaf edildiğini belirtti. Rüzgar Çetin savunmasında, "Bu olayı ömrüm boyunca unutamayacağım. Terörist, katil gibi gösterildim. Sokağa çıkamıyorum. Ticaret hayatım bitti. Ölenin ailesi büyüklük gösterip beni affettiler" dedi.

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8 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Oy birliğiyle alınan kararını açıklayan 19. Ceza Dairesi, Çetin'i önce "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak"tan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun bilinçli taksirle işlendiğini belirten daire, cezayı yarı oranında artırarak 9 yıla çıkardı. İyi hal indirimine giden daire, Çetin'in cezasını 7 yıl 6 aya düşürdü. Çetin'in ehliyetine 2 yıl el koyma kararı veren mahkeme, Çetin hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına karar verdi. Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını onarsa 8 ay tutuklu yatan Rüzgar Çetin, 13 ay daha kapalı cezaevinde yatacak.

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