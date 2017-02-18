Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varlık Fonu’yla ilgili eleştirilere sert çıkarak, “Malum kafaların bunu hazmedemediklerini gördük. Bu işlerden anlamadıkları için hazmedemiyorlar” mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan temaslarının ardından, Türkiye'ye dönüş yolunda ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Gezisini izleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bazı çevrelerin Varlık Fonu'nu anlamadıklarını belirterek, "Son dönemde atılan adımlar arasında özellikle Varlık Fonu büyük önem arz ediyor. Ama, bazı o malum kafaların bunu hazmedemediklerini gördük. Bu işlerden anlamadıkları için hazmedemiyorlar. Bunlar geçmişte de Allah rahmet eylesin, birinci köprü vesairede Özal'ı anlayamıyorlardı. Varlık Fonu'nu da anlayamıyorlar" dedi.



ELDEN ÇIKARILMIYOR

Varlık Fonu'nun Türkiye ekonomisine ciddi bir güç kattığını söyleyen Erdoğan, "Ama o kadar cahiller ki, tutup bunun bir özelleştirme olduğunu iddia ediyorlar. Ne alakası var? Elden çıkarılan, verilen bir şey yok ki. Bunların hepsi karşı tarafa bir tür teminat" diye konuştu.



3.50'NİN ALTINA İNER

Varlık Fonu'nun üçüncü ülkelerle farklı ortaklıklar yapabileceğine de dikkat çeken Erdoğan, "Fon'un ilanı yapılır yapılmaz dolarda düşüş başladı; şu an 3.64'ü görmüş vaziyette. Ben inanıyorum ki 3.50'nin de altına düşecek. Niye? Girdiler de olacak onun için. Türkiye'ye girdiler durmayacak, bunu göreceğiz. Niye? Dedim ya, Türkiye ekonomik açıdan güvenli bir liman. Girdiler geldikçe kur düşecek. Büyümede de inşallah öyle korkulacak bir durum olmayacak" dedi.



TEKLİF YARIŞINDALAR

Türkiye'nin sıçramaya ihtiyacı olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Ben son derece umutluyum. Niye biliyor musunuz? 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün ihalesini yaptık. Konsorsiyumların teklif için yarıştıklarına şahit olduk. Hani çöküyordu Türkiye ekonomisi? İhaleyi iki Koreli, iki Türk firmasından oluşan konsorsiyum kazandı. Bedeli yaklaşık 12 milyar dolar. Ne yapacaklar? 16 küsur yıl burayı çalıştıracaklar. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verecekler. Ekonomi çöküşte olsa, o ülkede kimse kalkıp böyle bir yatırım yapmaz. Şu anda, Boğaz'ın altından geçecek 3 katlı tünelle ilgili hazırlıklar da sürüyor. Daha şimdiden, ihaleye girmeye hazırız diyenler olduğunu görüyoruz. Kanal İstanbul için de teklifler şimdiden hazır. Türk firmaları, Japonlar, Koreliler vesaire hepsi, 'Biz varız' diyorlar. Biz, güvenli bir limanız. Güvenli liman olduğumuz için de bu insanlar da gelip ülkemizde yatırımlar yapıyorlar. Çanakkale'de 18 Mart'ta köprünün temelini atıyoruz. Dünyanın bir numarası olacak."



BU YIL STA'YI İMZALAMAK İSTİYORUZ

Bahreyn'in Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) dönem başkanı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "KİK ile ilişkilerimizi geliştireceğiz. Bu yıl Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) imzalamak istiyoruz. Diğer Körfez ülkelerini de ziyaret etmeyi hedefliyorum. Kuveyt Emiri 21 Mart'ta ülkemize gelecek" dedi. Türkiye'nin 2023, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu olduğunu hatırlatan Erdoğan, "2030 vizyonu içinde Türkiye yer alırsa, bunun bizim kalkınma sürecimize de ciddi katkısı olur. Kral 'Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir' dedi."



KÖRFEZ KÖPRÜSÜ'NE TÜRK DAMGASI

Bahreyn ile Suudi Arabistan arasında ikinci köprü planı olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: "Bu konuyu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına geldikleri zaman Bahreyn Kralı ile konuşmuştuk. Köprüyü çok beğenmişlerdi. Kendilerinin böyle bir köprüye ihtiyaçlarının olduğunu söylemişlerdi. Köprüyü Suudi Arabistan'la birlikte yapacakları için karar noktasında S. Arabistan'ın belirleyici olduğunu söylemişlerdi. S. Arabistan Kralı ile de görüştüm. Temennimiz, köprünün Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmesi. Bahreyn Kralı, Manama'da 15-20 bin kişilik bir cami yaptırmayı da kararlaştırdı. Çamlıca'da yapılan camiden etkilenmişler."



KATAR'LA BÜYÜK ORTAKLIK

Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının 1.2 milyar dolar olduğunu, bunun artırılması için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, şunları anlattı: "Daha da artması için çalışıyoruz. Digiturk'ü alarak önemli bir adım attılar. BMC'nin yüzde 50 ortağı malum Katar olmuştur. Trabzon'da yapmış olduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik Komite toplantısı sırasında Katar Emiri'ni helikopterle gezdirmiştim. O sırada kar mevsimiydi. Dağları gösterdiğimde, 'Buralarda kış turizmi çalışmaları var mı?' dediklerinde, 'Birlikte burada bazı yatırımlar yapabiliriz' dedim. Katarlıların iki de bankası var Türkiye'de. (Finansbank ve ABank). Bunun dışında 2017'de iki ülke arasında 2 milyar dolarlık savunma sanayii projelerini gerçekleştireceğiz."