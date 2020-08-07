Video Bize Sorun Çalışma hayatına dair son gündem maddeleri neler? Bize Sorun | 06.08.2020

Çalışma hayatına dair son gündem maddeleri neler? Bize Sorun | 06.08.2020

Çalışma hayatına dair son gündem maddeleri neler? Bize Sorun | 06.08.2020
07.08.2020 | 09:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çalışma hayatına dair son gündem maddeleri neler? Bize Sorun | 06.08.2020 01:55:41
Çalışma hayatına dair son gündem maddeleri neler? Bize Sorun | 06.08.2020 07.08.2020 | 09:05
Kıdem tazminatı bundan sonra nasıl devredilecek? Sosyal koruma noktasında neler yapıldı? Bize Sorun | 20.06.2020 50:46
Kıdem tazminatı bundan sonra nasıl devredilecek? Sosyal koruma noktasında neler yapıldı? Bize Sorun | 20.06.2020 20.06.2020 | 19:41
Kıdem tazminatı fonu nasıl düzenlenecek? Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl işleyecek? Bize Sorun | 16.06.2020 01:50:52
Kıdem tazminatı fonu nasıl düzenlenecek? Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl işleyecek? Bize Sorun | 16.06.2020 17.06.2020 | 08:13
1000 TL 3. Faz Ödemeleri Başladı! Kimler Alabilir? / Bize Sorun / A Para / 16.05.2020
1000 TL 3. Faz Ödemeleri Başladı! Kimler Alabilir? / Bize Sorun / A Para / 16.05.2020 16.05.2020 | 19:58
Faruk Erdem canlı yayında çalışma hayatı ile ilgili merak edilenleri cevapladı 16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:14:15
Faruk Erdem canlı yayında çalışma hayatı ile ilgili merak edilenleri cevapladı (16 Mayıs 2020 Cumartesi) 16.05.2020 | 17:49
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Yardımcısı Erdem'den önemli açıklamalar 9 Nisan 2020 Perşembe | Video 48:28
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Yardımcısı Erdem'den önemli açıklamalar (9 Nisan 2020 Perşembe) | Video 09.04.2020 | 15:51
HalkBank Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci'den canlı yayında önemli açıklamalar 7 Nisan 2020 Salı | Video 49:55
HalkBank Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci'den canlı yayında önemli açıklamalar (7 Nisan 2020 Salı) | Video 09.04.2020 | 10:04
HalkBank Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci'den canlı yayında önemli açıklamalar 7 Nisan 2020 Salı | Video 49:55
HalkBank Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci'den canlı yayında önemli açıklamalar (7 Nisan 2020 Salı) | Video 08.04.2020 | 19:51
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan canlı yayında önemli açıklamalar 2 Nisan 2020 Perşembe | Video 01:08:22
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan canlı yayında önemli açıklamalar (2 Nisan 2020 Perşembe) | Video 08.04.2020 | 19:13
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'ten canlı yayında önemli açıklamalar 2 Nisan 2020 Perşembe | Video 53:14
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'ten canlı yayında önemli açıklamalar (2 Nisan 2020 Perşembe) | Video 08.04.2020 | 19:17
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'den önemli açıklamalar 8 Nisan 2020 Çarşamba 55:50
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'den önemli açıklamalar (8 Nisan 2020 Çarşamba) 08.04.2020 | 16:18
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'dan önemli açıklamalar 3 Nisan 2020 Cuma | Video 53:07
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'dan önemli açıklamalar (3 Nisan 2020 Cuma) | Video 08.04.2020 | 19:01
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Alpaslan Çakar'dan önemli açıklamalar 3 Nisan 2020 Cuma Bölüm 1 | Video 15:51
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Alpaslan Çakar'dan önemli açıklamalar (3 Nisan 2020 Cuma) Bölüm 1 | Video 08.04.2020 | 19:04
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Alpaslan Çakar'dan önemli açıklamalar 3 Nisan 2020 Cuma Bölüm 2 | Video 25:11
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Alpaslan Çakar'dan önemli açıklamalar (3 Nisan 2020 Cuma) Bölüm 2 | Video 08.04.2020 | 18:56
HalkBank Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci'den canlı yayında önemli açıklamalar 7 Nisan 2020 Salı | Video 49:47
HalkBank Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci'den canlı yayında önemli açıklamalar (7 Nisan 2020 Salı) | Video 08.04.2020 | 15:29
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş'tan canlı yayında önemli açıklamalar 6 Nisan 2020 Pazartesi | Video 51:04
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş'tan canlı yayında önemli açıklamalar (6 Nisan 2020 Pazartesi) | Video 08.04.2020 | 15:40
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'den canlı yayında önemli açıklamalar 3 Nisan 2020 Cuma | Video 51:37
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'den canlı yayında önemli açıklamalar (3 Nisan 2020 Cuma) | Video 08.04.2020 | 15:50
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'dan önemli açıklamalar 2 Nisan 2020 Perşembe | Video 53:01
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'dan önemli açıklamalar (2 Nisan 2020 Perşembe) | Video 08.04.2020 | 15:59
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Alpaslan Çakar'dan önemli açıklamalar 1 Nisan 2020 Çarşamba | Video 57:34
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Alpaslan Çakar'dan önemli açıklamalar (1 Nisan 2020 Çarşamba) | Video 08.04.2020 | 16:06
Bize Sorun | 14.03.2020 52:03
Bize Sorun | 14.03.2020 15.03.2020 | 17:47

Temmuz ayında emeklilerin zamları hesaplara yattı. Bununla birlikte kısa çalışma ödeneğinde artışlar var. Çalışma hayatına dair son gündem maddeleri Bize Sorun’da konuşuldu. Merve Tepe sordu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm merak edilenleri ayrıntılarıyla A Para'da açıkladı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA