Çalışma hayatına dair son gündem maddeleri neler? Bize Sorun | 06.08.2020
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Çalışma hayatına dair son gündem maddeleri neler? Bize Sorun | 06.08.2020 07.08.2020 | 09:05
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Bize Sorun | 14.03.2020 15.03.2020 | 17:47
Temmuz ayında emeklilerin zamları hesaplara yattı. Bununla birlikte kısa çalışma ödeneğinde artışlar var. Çalışma hayatına dair son gündem maddeleri Bize Sorun’da konuşuldu. Merve Tepe sordu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm merak edilenleri ayrıntılarıyla A Para'da açıkladı!