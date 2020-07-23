ABD-Çin gerilimi piyasalara nasıl yansıyor?

Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz A Para'da ABD-Çin arasındaki ilişkilerin piyasalara yansımalarını değerlendirdi. Yılmaz, ABD’nin koronavirüsünü Çin virüsü olarak tanımlamasının ve karşılıklı konsolosluk olaylarının ilişkilerde gerginliğe sebebiyet verdiğini belirterek, “Şu anda ABD-Çin gerginliği piyasaları çok olumsuz etkilemiyor” dedi.