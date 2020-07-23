ABD-Çin gerilimi piyasalara nasıl yansıyor?
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OTOMATİK OYNAT
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ABD-Çin gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? 23.07.2020 | 13:46
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Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz A Para'da ABD-Çin arasındaki ilişkilerin piyasalara yansımalarını değerlendirdi. Yılmaz, ABD’nin koronavirüsünü Çin virüsü olarak tanımlamasının ve karşılıklı konsolosluk olaylarının ilişkilerde gerginliğe sebebiyet verdiğini belirterek, “Şu anda ABD-Çin gerginliği piyasaları çok olumsuz etkilemiyor” dedi.