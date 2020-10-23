ABD seçimlerini kim kazanacak? İşte piyasa beklentisi...

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Erkan, mali teşvik paketi konusunda bir bilgi karmaşası olduğunu ifade ederek, “Piyasa Biden galibiyetini ön plana çıkarıyor ama Trump’ın genel oylamada arkada kalsa bile delegeler sistemiyle kilit eyaletleri alması durumunda kazanma ihtimali hiç de az değil” dedi.