ABD tahvil faizlerinde yükseliş sürecek mi?
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da ABD tahvil faizlerini değerlendirdi. Maviş, Joe Biden’ın altyapı paketinin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini ifade ederek, “Dolar endeksinde 93 seviyesinin altına inerse ABD 10 yıllık tahvilleri 1.65 seviyesine hızlı geri çekilmeyi görürüz” dedi.