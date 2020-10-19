ABD'de teşvik paketi seçim öncesi onaylanır mı?

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Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para’da yayına katılarak küresel piyasaların gündemini değerlendirdi. Bircan, uzlaşı olsa dahi teşvik paketinin seçim öncesinde hayata geçmesinin zor olduğunu ifade ederek, “Teşvik paketi her durumda seçim sonrasına kalacak” dedi.