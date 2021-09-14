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Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş: Bir geçiş döneminin içerisindeyiz

Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş: Bir geçiş döneminin içerisindeyiz
14.09.2021 | 15:25

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Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş A Para'da yayına katılarak piyasaların gümdemini değerlendirdi. Borsalarda kademeli bir düzeltmenin sürpriz olmayacağını ifade eden Erbaş, "Bir geçiş döneminin içerisindeyiz" dedi.

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