Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için beklentiler

Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, jeopolitik risk ortamının dalgalı olduğu bugünlerde altında yeni yükselişlerin görülebileceğini ifade ederek "Dünyada enflasyonun normalleşmeye başlaması durumunda altın fiyatları baskı altına girer" diye konuştu.