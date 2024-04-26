Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı!

ATV’nin beğeniyle izlenilen programlarından Esra Erol’da her hafta farklı konular ele alınıyor. Esra Erol’da bugün ele alınan konu ise adeta kan dondurdu. Anne Songül İpkin, 20 Mart tarihinde 14 yaşındaki kızı Berfin İpkin’in kaybolduğunu belirterek programa başvurdu. Esra Erol ve ekibi, 14 yaşındaki Berfin İpkin’in başlık parasıyla satıldığı ortaya çıktı. Canlı yayında belgelerle birlikte gerçek açığa kavuştu. Çocuk gelin skandalının ortaya çıkmasının ardından canlı yayında aile gözaltına alındı. İşte Esra Erol’a damga vuran o anlar!