İZBAN raydan çıktı, yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi | Video
İzmir Konak’ta seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. Yüzlerce vatandaş acil çıkış kapısında tahliye edilerek, raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.
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