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Video Yaşam İZBAN raydan çıktı, yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi | Video
İZBAN raydan çıktı, yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi | Video

İZBAN raydan çıktı, yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi | Video

07.05.2024 | 10:41

İzmir Konak’ta seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. Yüzlerce vatandaş acil çıkış kapısında tahliye edilerek, raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir Konak'ta, Karşıyaka istikametinden Cumaovası yönüne gitmekte olan İZBAN, Halkapınar İstasyonu'ndan çıktıktan sonra Alsancak İstasyonu'na girmek üzereyken, makas bölgesinde raydan çıktı. İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu İZBAN'ın acil çıkış kapıları açılarak vatandaşlar raylara indi. İnsanlar bölgeden uzaklaşırken, raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.
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