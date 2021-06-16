Altın fiyatları için hangi gelişmeler öne çıkıyor?

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Fonların satışa geçtiği zaman her şeyden sattığını ancak altının çabuk toparlandığını ifade eden Mutlu, “Yılın üçüncü çeyreğinde bir tapering bekliyorum” dedi.