Video Ekonomide Bugün Altın fiyatları için hangi gelişmeler öne çıkıyor?

Altın fiyatları için hangi gelişmeler öne çıkıyor?

Altın fiyatları için hangi gelişmeler öne çıkıyor?
16.06.2021 | 14:08

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OTOMATİK OYNAT

Altın fiyatları için hangi gelişmeler öne çıkıyor? 05:17
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İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Fonların satışa geçtiği zaman her şeyden sattığını ancak altının çabuk toparlandığını ifade eden Mutlu, “Yılın üçüncü çeyreğinde bir tapering bekliyorum” dedi.

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