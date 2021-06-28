Altın fiyatları için hangi veriler öne çıkıyor?

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da yayına katılarak altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, ons altın için enflasyon ve istihdam verisinin öne çıktığını ifade ederek, “Ons altında 1767 alt bant 1900 seviyesi üst bant” dedi.