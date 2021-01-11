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Altın fiyatları için nasıl bir strateji izlenmeli?

Altın fiyatları için nasıl bir strateji izlenmeli?
11.01.2021 | 12:22

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OTOMATİK OYNAT

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Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da yayına katılarak altın fiyatlarının teknik analizini çıkardı. Paksoy, ons altın fiyatları için 1817 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamaya dikkat çekerek ve altının ciddi bir yerde sıkışma yaptığını ifade ederek, “Ons altında 200 günlük hareketli ortalama kırılırsa alarm durumunda olmak lazım” dedi.

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