Altın rekorları sevdi! Peki altına kar satışı gelir mi? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumları!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para’da altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirirken yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen gelişmeleri yorumladı. Memiş, “Hadi 2000 doları gördük. Hadi 2020 doları gördük. Peki bu kadar hızlı yükselişten sonra bu altın fiyatları nereye gidecek? Bu altın fiyatları düzeltme hareketi yapmadan, bu altın fiyatları kar satışları yapmadan ya da bu ülkeler bu altınları satmadan nasıl ekonomilerini sürdürecek. Bana mantıklı gelmiyor” dedi. Uzman isim Memiş, kredi alarak bile altına girenlerin olduğunu belirterek “Piyasa yatırımcıların kazanacağı bir piyasaysa mutlaka kar satışlarının da gelmesi gerekiyor” dedi.