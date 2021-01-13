Altın fiyatları sert düşer mi? Beklentiler neler?

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak A Para’da yayına katılarak, altın fiyatlarını yorumladı. Kavak, Fed’in ve diğer majör merkez bankalarının atacağı adımların önemine dikkat çekerek, “Beklenenden daha kısa vadede bir sıkılaşma hamlesi gelirse ons altında biranda 1500-1400 dolara çekilme görebiliriz” dedi.