Altın için fiyatları yön ne olacak? Şirin Sarı: Gram altın daha dengeli

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Ons altın tarafında hala enflasyon endişelerinin fiyatlandığını ifade eden Sarı, “Gram altın daha dengeli. 500-540 lira arasında bir dalgalanma görülebilir” dedi.