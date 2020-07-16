Altın neden yükseliyor? Altın fiyatlarını etkileyen faktörler neler?
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OTOMATİK OYNAT
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Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi? 13.07.2020 | 17:44
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Sanayi üretim verisi neyi işaret ediyor? 13.07.2020 | 15:44
Ons tarafından bulduğu destekle gram altın geçen hafta 401 lira ile tarihi zirvesini test etti. Yatırımcılar “Altın düşecek mi”, “Altın yükselecek mi” gibi sorularına yanıt arıyorken Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para’da altın fiyatlarını değerlendirdi. Erbaş, ons tarafında 1795 doların kritik olduğunu belirterek, “Bu seviyenin üzerinde kalırsa, altının potansiyeli 1920 dolara kadar açık” dedi.