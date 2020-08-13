Video Ekonomide Bugün Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselecek mi? Altında kritik seviyeler neler?

Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselecek mi? Altında kritik seviyeler neler?

Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselecek mi? Altında kritik seviyeler neler?
13.08.2020 | 11:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselecek mi? Altında kritik seviyeler neler? 01:35
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselecek mi? Altında kritik seviyeler neler? 13.08.2020 | 11:56
Altın yatırımcısı için kritik uyarı: Altın fiyatları hangi gelişmelerden etkileniyor? 03:40
Altın yatırımcısı için kritik uyarı: Altın fiyatları hangi gelişmelerden etkileniyor? 13.08.2020 | 11:02
Altın fiyatları neden düştü? Altında düşüş sürecek mi? 03:03
Altın fiyatları neden düştü? Altında düşüş sürecek mi? 13.08.2020 | 10:39
Coşar: Teknoloji endeksi Nasdaq rekor üstüne rekor kırıyor! 02:03
Coşar: Teknoloji endeksi Nasdaq rekor üstüne rekor kırıyor! 12.08.2020 | 18:07
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 03:14
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 12.08.2020 | 15:40
Koronavirüs aşısı için beklentiler neler? 02:12
Koronavirüs aşısı için beklentiler neler? 12.08.2020 | 15:11
Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yükseliş sürecek mi? 01:39
Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yükseliş sürecek mi? 12.08.2020 | 14:40
Uzman isim altın yatırımcısını uyardı: Altın fiyatları aşağı baskılanabilir 04:25
Uzman isim altın yatırımcısını uyardı: Altın fiyatları aşağı baskılanabilir 12.08.2020 | 14:24
Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek 03:56
Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek 12.08.2020 | 12:18
Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir? 02:59
Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir? 12.08.2020 | 11:48
Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? 03:01
Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? 12.08.2020 | 11:40
Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması 03:52
Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması 12.08.2020 | 11:24
Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz 03:24
Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz 11.08.2020 | 17:49
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 04:12
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 11.08.2020 | 14:34
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 03:24
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 11.08.2020 | 13:25
Koronavirüs dünya ticaret dengelerini değiştiriyor mu? Gür: Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip! 03:11
Koronavirüs dünya ticaret dengelerini değiştiriyor mu? Gür: Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip! 11.08.2020 | 10:48
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 02:16
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 11.08.2020 | 10:38
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 01:29
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 11.08.2020 | 10:28
Deriner: Faizler yukarı gitse dahi yatırımcıların borsaya ilgisi devam edecektir 02:09
Deriner: Faizler yukarı gitse dahi yatırımcıların borsaya ilgisi devam edecektir 10.08.2020 | 16:35
Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz 02:35
Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz 10.08.2020 | 16:26

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da, altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için 1917-1920 bandının üzerinde tutunmanın yükseliş için önemli olduğunu açıklayarak, “Yükselen trend devam ettikçe ben bir endişe görmüyorum” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA