Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselecek mi? Altında kritik seviyeler neler?

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da, altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için 1917-1920 bandının üzerinde tutunmanın yükseliş için önemli olduğunu açıklayarak, “Yükselen trend devam ettikçe ben bir endişe görmüyorum” dedi.