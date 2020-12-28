Asgari ücret 2021 belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu?

Asgari ücret 2021 belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret 2021'i belirlemek için bugün 10.30'da toplandı. Asgari ücret zammı açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Açıklanan asgari ücret 2021 rakamlarına göre, asgari ücret brüt 3577.5 lira net 2825.25 lira oldu.