Baki Atılal: Merkez Bankası bundan sonraki dönemde daha şahin mesajlar verebilir

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal A Para’da Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi. Atılal, Fed’in Haziran toplatışının ardından Merkez Bankası’nın işinin daha zor olabileceğine dikkat çekerek, “Merkez Bankası bundan sonraki dönemde daha şahin mesajlar verebilir” dedi.