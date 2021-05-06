Baki Atılal: Merkez Bankası bundan sonraki dönemde daha şahin mesajlar verebilir
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A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal A Para’da Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi. Atılal, Fed’in Haziran toplatışının ardından Merkez Bankası’nın işinin daha zor olabileceğine dikkat çekerek, “Merkez Bankası bundan sonraki dönemde daha şahin mesajlar verebilir” dedi.