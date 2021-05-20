Bakır fiyatları sert yükselir mi? Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Bakıra ilgi artabilir

İntergral Menkul Değerler Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para'da emtia fiyatlarını değerlendirdi. Önümüzdeki dönemde bakırın öne çıkabileceğini ifade eden Gürbüz, “Yeni kaynaklar bulunamaması durumunda bakır kaynaklarının 5 yıl yetecek kadar olması, bakır fiyatlarını daha da öne çıkarıyor” dedi.