Bankacılık sektörü 2021 beklentileri neler?
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OTOMATİK OYNAT
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Bankacılık sektörü 2021 beklentileri neler? 08.01.2021 | 14:40
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Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi sürecek mi? 08.01.2021 | 14:32
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Üzeyir Doğan: Altında 2050 dolara kadar her yükseliş satış fırsatı 08.01.2021 | 12:33
02:20
Borsa İstanbul’da banka hisseleri cazibesini koruyor mu? 08.01.2021 | 11:40
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Kaotik duruma rağmen ABD borsaları neden satış yemedi? 08.01.2021 | 11:35
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Altın yön arıyor! Altın fiyatları için kritik seviyeler neler? 07.01.2021 | 13:51
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Ekonomist Belgin Maviş: ABD borsalarına düzeltme gelebilir 07.01.2021 | 13:44
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‘Mavi Dalga’ piyasaları nasıl etkiliyor? 07.01.2021 | 10:25
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Enflasyonda düşüş ne zaman başlayacak? 06.01.2021 | 15:52
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Petrol fiyatları için 2021 yılı beklentileri neler? 06.01.2021 | 15:46
10:02
Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji sektörü pandemiden güçlenerek çıktı 06.01.2021 | 15:29
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Ekonomist Belgin Maviş: Dolar endeksindeki bu grafiğin ressamı FED 06.01.2021 | 15:23
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Dolar/TL’de yön aşağı döndü! Dolar kurundaki düşüş sürecek mi? 06.01.2021 | 11:11
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Altın fiyatları 2021 yılında yükselecek mi? 06.01.2021 | 11:06
Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, A Para’da yayına katılarak bankacılık sektörünü değerlendirdi. Akkurt, 2021 yılında özel sektör bankalarının öne çıkabileceğini ifade ederek, “Bankacılık sektöründe karlılığın muhteşem olmayacağı bir yıl olacak” dedi.