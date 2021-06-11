Barış Ürkün: ABD'de enflasyonun kalıcı olacağı beklentisi altın fiyatları için yükselişi engelliyor

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ürkün, enflasyon ile ilgili yeni veriler altının yönünü belirleyeceğini ifade ederek, “ABD'de enflasyonun kalıcı olacağı beklentisi altının yükselişini engelliyor” dedi.