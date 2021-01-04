Barış Ürkün: Borsa İstanbul’da 2021 yılında teknoloji hisseleri öne çıkabilir

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para’da Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirdi. Ürkün, 2021 yılında salgın ve bunun yarattığı etkilerin takip edileceğine dikkat çekerek, “Borsa İstanbul’da 2021 yılında teknoloji hisselerinin ön planda olmasını bekliyorum” dedi.