Video Ekonomide Bugün Barış Ürkün: Borsa İstanbul’da 2021 yılında teknoloji hisseleri öne çıkabilir

Barış Ürkün: Borsa İstanbul’da 2021 yılında teknoloji hisseleri öne çıkabilir

Barış Ürkün: Borsa İstanbul’da 2021 yılında teknoloji hisseleri öne çıkabilir
04.01.2021 | 11:37

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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para’da Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirdi. Ürkün, 2021 yılında salgın ve bunun yarattığı etkilerin takip edileceğine dikkat çekerek, “Borsa İstanbul’da 2021 yılında teknoloji hisselerinin ön planda olmasını bekliyorum” dedi.

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