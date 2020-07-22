Barışkan: Dolar güç kaybedecek

İş Yatırım Strateji Uzmanı Halil Barışkan, A Para’da döviz piyasalarına değerlendirmelerde bulunarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Barışkan, Kasım’daki ABD seçimlerine kadar doların güç kaybedeceğinin altını çizerek, “Doların esas yönünü belirleyecek olan eurodaki seyir” dedi.