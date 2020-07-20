Bayraktar: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek
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A Para’da yayına katılan Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Gökşen Bayraktar, enflasyon oranı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar faiz oranının sabit kalmasının muhtemel olduğunu ve belirleyici unsurun enflasyon oranı olacağının altını çizerek, “Temmuz ayından itibaren enflasyonda aşağı yönlü hareket bekliyoruz” dedi.