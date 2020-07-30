Berk: Ekonomik güven endeksi daha yukarı bir trend sürdürebilir

Ekonomik güven endeksi Temmuz'da %11.8 artarak 82,2'ye yükselirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir" dedi. A Para’da yayına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Berk, açıklanan bu verilerle piyasaların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Berk, ekonomik güven endeksi ile ilgili olarak, “Önümüzdeki dönemde de daha yukarı doğru bir trend sürdürebilir diye düşünüyorum” yorumunu yaptı.