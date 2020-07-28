Bilanço döneminde Borsa İstanbul'da beklentiler neler?

Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman Borsa İstanbul’un seyrini A Para’da değerlendirdi. Salman endeksin 1150-1200 bandı arasında seyretmesini normal olduğunu vurgularken, “Bilanço dönemi çok karışık bir dönem. Bu bağlamda bu dönemde endekste yatay şekilde hareketi öngörüyoruz” dedi.