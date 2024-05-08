Evden çalışan torununa yaptığı ikramlar yürekleri ısıttı! "İlk defa tatlı babaanne gördüm" | Video
Evden çalışan torununa hiç durmadan atıştırmalık yiyecek ikramı yapan büyükanne kalpleri ısıttı...
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