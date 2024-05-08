6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Evden çalışan torununa yaptığı ikramlar yürekleri ısıttı! "İlk defa tatlı babaanne gördüm" | Video
Evden çalışan torununa yaptığı ikramlar yürekleri ısıttı!

Evden çalışan torununa yaptığı ikramlar yürekleri ısıttı! "İlk defa tatlı babaanne gördüm" | Video

08.05.2024 | 16:35

Evden çalışan torununa hiç durmadan atıştırmalık yiyecek ikramı yapan büyükanne kalpleri ısıttı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yayınladığı videoyla evine giren hırsızı tebrik edip, çaldığı eşyaları getirirse parasını vereceğini söyledi | Video 01:20
Yayınladığı videoyla evine giren hırsızı tebrik edip, çaldığı eşyaları getirirse parasını vereceğini söyledi | Video 08.05.2024 | 16:32
Evden çalışan torununa yaptığı ikramlar yürekleri ısıttı! İlk defa tatlı babaanne gördüm | Video 00:10
Evden çalışan torununa yaptığı ikramlar yürekleri ısıttı! "İlk defa tatlı babaanne gördüm" | Video 08.05.2024 | 16:35
Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! Uyuşturucular bakın nereden çıktı | Video 01:11
Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! Uyuşturucular bakın nereden çıktı | Video 08.05.2024 | 16:02
Başını okşayıp çocuğu gibi sevdi: Karga ile kadının dostluğu tebessüm ettirdi | Video 02:08
Başını okşayıp çocuğu gibi sevdi: Karga ile kadının dostluğu tebessüm ettirdi | Video 08.05.2024 | 16:02
Nemrut Krater Gölü’nde kartpostallık görüntüler | Video 02:06
Nemrut Krater Gölü’nde kartpostallık görüntüler | Video 08.05.2024 | 16:02
Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki son görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:48
Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki son görüntüsü ortaya çıktı | Video 08.05.2024 | 16:02
Kapaklı Kazak Gölü’nde bulunan kafede korkutan yangın | Video 01:47
Kapaklı Kazak Gölü’nde bulunan kafede korkutan yangın | Video 08.05.2024 | 14:20
Boks makinesini çalıştıramayan gençler cihazı böyle tekmeledi | Video 03:34
Boks makinesini çalıştıramayan gençler cihazı böyle tekmeledi | Video 08.05.2024 | 13:52
Pendik’te minibüs alev alev böyle yandı | Video 00:42
Pendik’te minibüs alev alev böyle yandı | Video 08.05.2024 | 13:52
Samsun’da evinde silah ve mermi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı | Video 03:08
Samsun'da evinde silah ve mermi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı | Video 08.05.2024 | 13:39
Ataşehir’de uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli birbirine girdi | Video 00:40
Ataşehir’de uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli birbirine girdi | Video 08.05.2024 | 13:52
Rusya’dan Ukrayna’ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı | Video 00:25
Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı | Video 08.05.2024 | 13:27
Nesli tükenmekte olan Anadolu Semenderi görüntüledi | Video 03:44
Nesli tükenmekte olan Anadolu Semenderi görüntüledi | Video 08.05.2024 | 12:21
Öğrenci servisi-dolmuşçu kavgasına karışanları suçlamıştı, 2 yıl önce de öfkesiyle kameralara yansımış | Video 06:16
Öğrenci servisi-dolmuşçu kavgasına karışanları suçlamıştı, 2 yıl önce de öfkesiyle kameralara yansımış | Video 08.05.2024 | 12:22
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine iniş yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı | Video 01:11
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine iniş yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı | Video 08.05.2024 | 12:22
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen Fedex adlı kargo uçağı böyle görüntülendi | Video 05:43
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen Fedex adlı kargo uçağı böyle görüntülendi | Video 08.05.2024 | 12:22
14 kişinin hastanelik olduğu maç sonrası 14 yaşında çocuğu ölesiye dövmüşler | Video 02:50
14 kişinin hastanelik olduğu maç sonrası 14 yaşında çocuğu ölesiye dövmüşler | Video 08.05.2024 | 12:21
Takla atan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı | Video 00:34
Takla atan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı | Video 08.05.2024 | 12:10
Esenler’de sanal bahis şebekesine operasyon: 5 gözaltı | Video 01:21
Esenler’de sanal bahis şebekesine operasyon: 5 gözaltı | Video 08.05.2024 | 11:04
Tekirdağ’da yasa dışı silah ve mühimmat operasyonu | Video 00:45
Tekirdağ’da yasa dışı silah ve mühimmat operasyonu | Video 08.05.2024 | 10:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA