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OTOMATİK OYNAT
02:56
Borsa İstanbul rekorlara devam edecek mi? 12.11.2021 | 16:49
04:52
06:51
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı 10.11.2021 | 10:12
02:12
Borsa İstanbul'da banka hisseleri rallisi devam eder mi? 09.11.2021 | 11:32
03:19
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Belgin Maviş: BIST 100'de 1589 kritik 09.11.2021 | 11:29
02:31
Asgari ücret piyasaların da radarında! 09.11.2021 | 11:26
03:59
SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi 03.11.2021 | 10:13
03:02
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.11.2021 | 16:13
02:21
Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor 02.11.2021 | 16:09
03:52
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altın fiyatları için baskı azalabilir 02.11.2021 | 16:05
02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor 02.11.2021 | 16:03
05:10
Fed hangi adımları atacak? 02.11.2021 | 16:20
12:44
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye bölgesinin üretim üssü haline geldi 01.11.2021 | 14:21
35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
03:31
Doç. Dr. Cüneyt Dirican: Bisikletin pedalının dönmesi lazım 25.10.2021 | 12:03
03:25
02:31
Ekonomist Belgin Maviş: Sanayi ve inşaat sektörü BIST 100'e destek verdi 22.10.2021 | 15:47
01:33
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 22.10.2021 | 15:44
04:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 21.10.2021 | 14:09
03:17
Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 19.10.2021 | 16:32
Stratejist Işık Ökte, A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsa İstanbul'u son zamanlarda en çok destekleyen unsurun halka arzlara giren yatırımcıların ihracat yönlü büyüyen şirketleri tercih etmesine bağlayan Ökte, "BIST 100'deki şirketlerin 37 tanesinin döviz geliri oldukça yüksek" diye konuştu.