Borsa İstanbul rekorlara devam edecek mi?

Stratejist Işık Ökte, A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsa İstanbul'u son zamanlarda en çok destekleyen unsurun halka arzlara giren yatırımcıların ihracat yönlü büyüyen şirketleri tercih etmesine bağlayan Ökte, "BIST 100'deki şirketlerin 37 tanesinin döviz geliri oldukça yüksek" diye konuştu.