Borsa İstanbul’da banka hisseleri ne zaman yükselecek?

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da Borsa İstanbul’da bankacılık endeksini değerlendirdi. Bankacılık endeksinde 1000 puan düzeylerinde alımların denebileceğini ifade eden Paksoy, “Benim beklentim, 50 günlük ortalama 1180-1200 geçilecek olursa, 1400-1750 bandına bir hareket olabilir” dedi.