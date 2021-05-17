Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul’da banka hisseleri ne zaman yükselecek?

Borsa İstanbul’da banka hisseleri ne zaman yükselecek?

Borsa İstanbul’da banka hisseleri ne zaman yükselecek?
17.05.2021 | 17:15

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OTOMATİK OYNAT

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Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da Borsa İstanbul’da bankacılık endeksini değerlendirdi. Bankacılık endeksinde 1000 puan düzeylerinde alımların denebileceğini ifade eden Paksoy, “Benim beklentim, 50 günlük ortalama 1180-1200 geçilecek olursa, 1400-1750 bandına bir hareket olabilir” dedi.

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