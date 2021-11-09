Borsa İstanbul'da banka hisseleri rallisi devam eder mi?

İntegral Yatırım Satış Müdürü Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Gürbüz, dolar bazında ucuz bir borsa olduğunun altını çizerek, "Yabancı girişi banka hisselerini desteklemeye devam edecek gibi görünüyor. Sanayide ise güçlü duruş sürüyor" dedi.