Borsa İstanbul'da banka hisseleri yeniden lokomotif olur mu?

İstanbul Portföy Kurucusu Tufan Deriner A Para’da yayına katılarak banka hisselerindeki seyri değerlendirdi. Deriner, banka hisselerinin sadece Türkiye’de değil bütün dünyada diğer sektörlerin gerisinde kaldığını ifade ederek, “Türk piyasası bir ralli yaşayacaksa bu bankacılık önderliğinde olması gerekir” dedi.